Англия обыграла Израиль и заняла первое место в группе, не пропустив ни одного гола

В субботу завершился групповой этап в квартете В на чемпионате Европы для футболистов не старше 19 лет. В заключительном туре сборная Англии минимально обыграла команду Израиля.

Британцы завершили групповой этап, набрав девять очков и не пропустив ни одного гола. Израиль с четырьмя очками стал вторым. Обе сборные пробились в полуфинал турнира.