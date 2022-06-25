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Чемпионат Европы (до 19 лет)

Англия обыграла Израиль и заняла первое место в группе, не пропустив ни одного гола

25 Июня 2022 • 22:54 Комментировать
Израиль (до 19 лет)
0:1
Англия (до 19 лет)
окончен

В субботу завершился групповой этап в квартете В на чемпионате Европы для футболистов не старше 19 лет. В заключительном туре сборная Англии минимально обыграла команду Израиля.

Британцы завершили групповой этап, набрав девять очков и не пропустив ни одного гола. Израиль с четырьмя очками стал вторым. Обе сборные пробились в полуфинал турнира.

Протокол игры  
Израиль (до 19 лет) 0:1Англия (до 19 лет)
  6'Делап Лиам (0:1)
Царфати ТомерИлай ТомерStav LemkinЭдри Шон   79'Ревиво РойМадмон Илай   50'Тургеман ДорГлух ОскарЙифрах Нехорай
Шерман-Лоу ТеддиЭдвардс Ронни  46' (Дойл Каллум (  46') Куанса Джарелл  46' (Нортон-Каффи Брук (  46'   64') Ойегоке ДаниэльЧамберс ЛюкХамфрейс БаширДевайн АлфиЧуквуэмека Карни  76' (Джеббисон Дэниел (  76') Скотт АлексАйлинг Самуэль   57'Делап Лиам  76' (Рэмзи Аарон II (  76')
Запасные: Вейл ХарвиКокс МэттьюСкарлетт ДейнИроэгбунам ТимБайно-Гиттенс Джейми
25 июня.

 

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