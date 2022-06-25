Англия обыграла Израиль и заняла первое место в группе, не пропустив ни одного гола

В субботу завершился групповой этап в квартете В на чемпионате Европы для футболистов не старше 19 лет. В заключительном туре сборная Англии минимально обыграла команду Израиля.
Британцы завершили групповой этап, набрав девять очков и не пропустив ни одного гола. Израиль с четырьмя очками стал вторым. Обе сборные пробились в полуфинал турнира.
Протокол игры
|6'Делап Лиам (0:1)
Шерман-Лоу Тедди•Эдвардс Ронни 46' (Дойл Каллум ( 46') •Куанса Джарелл 46' (Нортон-Каффи Брук ( 46' ) • 64'Ойегоке Даниэль•Чамберс Люк•Хамфрейс Башир•Девайн Алфи•Чуквуэмека Карни 76' (Джеббисон Дэниел ( 76') •Скотт Алекс•Айлинг Самуэль • 57'Делап Лиам 76' (Рэмзи Аарон II ( 76')
25 июня.