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Чемпионат Европы (до 19 лет)

Израиль U19 – Англия U19: прогноз и ставка на финальный матч молодежного чемпионата Европы

01 Июля 2022 • 09:43 Комментировать
Израиль (до 19 лет)
...
Англия (до 19 лет)
Через 9 ч. 50 мин.

В финальной встрече молодежного чемпионата Европы по футболу сразятся игроки сборных Израиля и Англии. Удастся ли «трем львам» одержать победу в этом противостоянии? Наш спортивный портал дает прогноз на эту встречу.

Израиль U19

Футболисты сборной Израиля выступают на турнире весьма солидно. Стоит отметить, что в настоящий момент израильтяне начали первенство с ничьей против Сербии (2:2), после чего смогли уверенно разгромить Австрию (4:2). Поединок третьего тура принес поражение от Англии (0:1), но благодаря дополнительным показателям израильтянам удалось выйти в полуфинал континентального первенства. Встреча с главным фаворитом турнира в лице Франции не сулила ничего интересного, однако андердог смог удивить и одолел оппонента со счетом 2:1, что принесло путевку в решающий матч.

Англия U19

Сборная Англии выступает на турнире просто идеально. Команда номинальных гостей без сучка и задоринки прошла групповой этап соревнования. Ей удалось одолеть в очных играх Австрию (2:0), Сербию (4:0) и Израиль (1:0). Первый гол сборная «трех львов» пропустила в свои ворота только в полуфинале, когда играла против сверстников из Италии (2:1). Интересно, что англичане пропустили гол уже на 12-й минуте после забитого Миретти 11-метрового удара. После перерыва коллективу из Туманного Альбиона удалось не только отыграться, но и выиграть встречу. Скотт отправил мяч в ворота соперника на 58-й минуте встречи Кванса сумел вывести свой коллектив вперед, что позволило отпраздновать успех.

Статистика и цифры:

  • Англия – явный фаворит встречи;
  • Израиль имеет 2 победы в 5-ти матчах;
  • Англия выиграла 8 встреч кряду во всех турнирах;
  • Последняя и единственная очная встреча соперников состоялась в рамках группового турнира этого первенства;
  • Она завершилась со счетом 1:0 в пользу Англии.

Прогноз

Полагаю, что сборная Англии сможет одолеть своего соперника в этой встрече. Наша ставка будет в пользу «трех львов», которые, по нашему мнению, смогут выиграть долгожданный трофей и порадуют фанатов уверенной игрой.

Прогноз: Победа Англии U19 с форой (-1)
1.66 ПОСТАВИТЬ!
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Евро-Футбол.Ру,
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Израиль (до 19 лет)
1.66
Англия (до 19 лет)
Израиль (до 19 лет)
Англия (до 19 лет)
21:00
Флуминенсе
1.50
Коринтианс
Флуминенсе
Коринтианс
22:30
Сантос
1.68
Фламенго
Сантос
Фламенго
03.07 в 01:00
Аваи
2.12
Куяба
Аваи
Куяба
03.07 в 17:00
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ИЗРАИЛЬ (ДО 19 ЛЕТ) АНГЛИЯ (ДО 19 ЛЕТ)
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01.07  21:00 Израиль (до 19 лет) ... Англия (до 19 лет)
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