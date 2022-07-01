Израиль U19 – Англия U19: прогноз и ставка на финальный матч молодежного чемпионата Европы

В финальной встрече молодежного чемпионата Европы по футболу сразятся игроки сборных Израиля и Англии. Удастся ли «трем львам» одержать победу в этом противостоянии? Наш спортивный портал дает прогноз на эту встречу.

Израиль U19

Футболисты сборной Израиля выступают на турнире весьма солидно. Стоит отметить, что в настоящий момент израильтяне начали первенство с ничьей против Сербии (2:2), после чего смогли уверенно разгромить Австрию (4:2). Поединок третьего тура принес поражение от Англии (0:1), но благодаря дополнительным показателям израильтянам удалось выйти в полуфинал континентального первенства. Встреча с главным фаворитом турнира в лице Франции не сулила ничего интересного, однако андердог смог удивить и одолел оппонента со счетом 2:1, что принесло путевку в решающий матч.

Англия U19

Сборная Англии выступает на турнире просто идеально. Команда номинальных гостей без сучка и задоринки прошла групповой этап соревнования. Ей удалось одолеть в очных играх Австрию (2:0), Сербию (4:0) и Израиль (1:0). Первый гол сборная «трех львов» пропустила в свои ворота только в полуфинале, когда играла против сверстников из Италии (2:1). Интересно, что англичане пропустили гол уже на 12-й минуте после забитого Миретти 11-метрового удара. После перерыва коллективу из Туманного Альбиона удалось не только отыграться, но и выиграть встречу. Скотт отправил мяч в ворота соперника на 58-й минуте встречи Кванса сумел вывести свой коллектив вперед, что позволило отпраздновать успех.

Статистика и цифры:

Англия – явный фаворит встречи;

Израиль имеет 2 победы в 5-ти матчах;

Англия выиграла 8 встреч кряду во всех турнирах;

Последняя и единственная очная встреча соперников состоялась в рамках группового турнира этого первенства;

Она завершилась со счетом 1:0 в пользу Англии.

Прогноз

Полагаю, что сборная Англии сможет одолеть своего соперника в этой встрече. Наша ставка будет в пользу «трех львов», которые, по нашему мнению, смогут выиграть долгожданный трофей и порадуют фанатов уверенной игрой.