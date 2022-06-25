Австрия выиграла у Сербии и теперь поборется за путёвку на юношеский чемпионат мира

В группе В определилась последняя команда, которая поборется за путёвку на чемпионат мира до 20 лет. Сборная Австрии сумела обыграть сербов и заняла третье место в своём квартете.

Благодаря этому результату альпийцы теперь в стыковом матче встретятся со словаками, которые стали третьими в группе А. Победитель этого матча получит пятую путёвку от Европы на чемпионат мира, который состоится в Индонезии в следующем году. Четыре предыдущие путёвки получили Франция, Италия, Англия и Израиль.