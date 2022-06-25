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Чемпионат Европы (до 19 лет)

Австрия выиграла у Сербии и теперь поборется за путёвку на юношеский чемпионат мира

25 Июня 2022 • 22:59 Комментировать
Австрия (до 19 лет)
3:2
Сербия (до 19 лет)
окончен

В группе В определилась последняя команда, которая поборется за путёвку на чемпионат мира до 20 лет. Сборная Австрии сумела обыграть сербов и заняла третье место в своём квартете.

Благодаря этому результату альпийцы теперь в стыковом матче встретятся со словаками, которые стали третьими в группе А. Победитель этого матча получит пятую путёвку от Европы на чемпионат мира, который состоится в Индонезии в следующем году. Четыре предыдущие путёвки получили Франция, Италия, Англия и Израиль.

Протокол игры  
Австрия (до 19 лет) 3:2Сербия (до 19 лет)
(1:0) Кверфельд Леопольд25'   
  44'Лазетич Марко (1:1)
(2:1) Кверфельд Леопольд56'   
(3:1) Вальнер Лукас66'   
  88'Петар Ратков (3:2)
25 июня.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Юношеская сборная Сербии Юношеская Сборная Австрии
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