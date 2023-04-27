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Юношеская сборная России проведёт две игры в Дубае

27 Апреля 2023 • 19:40 Комментировать

На страницах официального сайта Российского футбольного союза была размещена информация о планах юношеской сборной России. Команда Ивана Шабарова проведёт учебно-тренировочный сбор в Москве. Он пройдёт с 22 по 26 мая.

Дальше юношеская российская сборная отправится в ОАЭ. В Дубае команда проведёт два товарищеских матча против юношеской сборной ОАЭ. Игры пройдут 28 и 31 мая.

В состав юношеской сборной России войдут футболисты, рождённые в 2004 и 2005 годах. Список вызванных игроков будет опубликован ближе к старту учебно-тренировочного сбора.

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Евро-Футбол.Ру,
Юношеская Сборная России
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