Юношеская сборная России проведёт две игры в Дубае

На страницах официального сайта Российского футбольного союза была размещена информация о планах юношеской сборной России. Команда Ивана Шабарова проведёт учебно-тренировочный сбор в Москве. Он пройдёт с 22 по 26 мая.

Дальше юношеская российская сборная отправится в ОАЭ. В Дубае команда проведёт два товарищеских матча против юношеской сборной ОАЭ. Игры пройдут 28 и 31 мая.

В состав юношеской сборной России войдут футболисты, рождённые в 2004 и 2005 годах. Список вызванных игроков будет опубликован ближе к старту учебно-тренировочного сбора.