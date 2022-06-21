Италия одной ногой в полуфинале юношеского Евро

Сборная Италии одержала вторую победу на чемпионате Европы до 19 лет. «Скуадра адзурра» со счётом 1:0 обыграла команду Словакии. Единственный гол ещё в первом тайме забил Амброзино.

Итальянцы после двух туров имеют шесть очков, а у словаков набранных баллов нет. В последнем туре «скуадра адзурра» встретится с французами. Словаков ждёт матч против Румынии.