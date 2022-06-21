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Чемпионат Европы (до 19 лет)

Италия одной ногой в полуфинале юношеского Евро

21 Июня 2022 • 20:27 Комментировать
Словакия (до 19 лет)
0:1
Италия (до 19 лет)
окончен

Сборная Италии одержала вторую победу на чемпионате Европы до 19 лет. «Скуадра адзурра» со счётом 1:0 обыграла команду Словакии. Единственный гол ещё в первом тайме забил Амброзино.

Итальянцы после двух туров имеют шесть очков, а у словаков набранных баллов нет. В последнем туре «скуадра адзурра» встретится с французами. Словаков ждёт матч против Румынии.

Протокол игры  
Словакия (до 19 лет) 0:1Италия (до 19 лет)
  33'Амброзино Джузеппе (0:1)
Балаж ФилипШикула Николас  72' (Копашек Самуэль (  72') Лука ЯкубМичуда ШимонУйлаки МарекШнайдер Доминик  46' (Коша Себастьян (  46') Жолгай Мате  46' (Григер Адам (  46') Оравец Мартин  73' (Галабрин Габриель (  73') Зауэр Марио  64' (Гайдош Артур (  64') Холли Доминик   89'Ямбор Тимотей
Запасные: Гажи АдамХрдина АдамМишович Мартин IIСляцки Виктор
Депланше СебастьяноКоппола ДиегоДаниэле Гиларди   78'Мулацци Габриэле   51'Джоване СамуэльФаббиан Джованни  79' (Терраччано Филиппо (  79') Казадеи Чезаре   66'Миретти Фабио  85' (Фонтанароза Алессандро (  85') Фатиканти ДжакомоАмброзино Джузеппе  59' (Вольпато Кристиан (  59') Насти Марко   90'
Запасные: Дельи Инноченти ДуччоФаццини ЯкопоЦакки ДжоэлеТурриккья РиккардоСтиванелло РиккардоБальданци Томмазо
21 июня.

 

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окончен Словакия (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет)
Идет 51 минута Румыния (до 19 лет) 0:2 Франция (до 19 лет)
22.06  18:30 Израиль (до 19 лет) ... Австрия (до 19 лет)
22.06  21:00 Англия (до 19 лет) ... Сербия (до 19 лет)
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Сегодня, 21 Июня
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