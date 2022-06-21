Италия одной ногой в полуфинале юношеского Евро

Сборная Италии одержала вторую победу на чемпионате Европы до 19 лет. «Скуадра адзурра» со счётом 1:0 обыграла команду Словакии. Единственный гол ещё в первом тайме забил Амброзино.
Итальянцы после двух туров имеют шесть очков, а у словаков набранных баллов нет. В последнем туре «скуадра адзурра» встретится с французами. Словаков ждёт матч против Румынии.
Протокол игры
|33'Амброзино Джузеппе (0:1)
Балаж Филип•Шикула Николас 72' (Копашек Самуэль ( 72') •Лука Якуб•Мичуда Шимон•Уйлаки Марек•Шнайдер Доминик 46' (Коша Себастьян ( 46') •Жолгай Мате 46' (Григер Адам ( 46') •Оравец Мартин 73' (Галабрин Габриель ( 73') •Зауэр Марио 64' (Гайдош Артур ( 64') •Холли Доминик • 89'Ямбор Тимотей
Запасные: Гажи Адам•Хрдина Адам•Мишович Мартин II•Сляцки Виктор
Депланше Себастьяно•Коппола Диего•Даниэле Гиларди • 78'Мулацци Габриэле • 51'Джоване Самуэль•Фаббиан Джованни 79' (Терраччано Филиппо ( 79') •Казадеи Чезаре • 66'Миретти Фабио 85' (Фонтанароза Алессандро ( 85') •Фатиканти Джакомо•Амброзино Джузеппе 59' (Вольпато Кристиан ( 59') •Насти Марко 90'
21 июня.