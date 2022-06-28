Первым финалистом юношеского Евро стала Англия

На вторник на чемпионате Европы до 19 лет, который проходит в Словакии, были намечены полуфинальные матчи. Первыми путёвку в решающий матч оспаривали сборные Англии и Италии.

«Скуадра адзурра» открыла счёт с пенальти, но во втором тайме англичане после двух угловых сумели дважды отличиться и добиться победы.

Второй финалист Евро определится в матче между сборными Франции и Израиля. Решающая игра юношеского Евро намечена на 1-е июля.

Англия до 19 лет - Италия до 19 лет - 2:1 (0:1)

Голы: Миретти 12' - 0:1 (цен); Скотт 58' - 1:1; Куанса 82' - 2:1.