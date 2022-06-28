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Чемпионат Европы (до 19 лет)

Первым финалистом юношеского Евро стала Англия

28 Июня 2022 • 20:03 Комментировать
Англия (до 19 лет)
2:1
Италия (до 19 лет)
окончен

На вторник на чемпионате Европы до 19 лет, который проходит в Словакии, были намечены полуфинальные матчи. Первыми путёвку в решающий матч оспаривали сборные Англии и Италии.

«Скуадра адзурра» открыла счёт с пенальти, но во втором тайме англичане после двух угловых сумели дважды отличиться и добиться победы.

Второй финалист Евро определится в матче между сборными Франции и Израиля. Решающая игра юношеского Евро намечена на 1-е июля.

Англия до 19 лет - Италия до 19 лет - 2:1 (0:1)

Голы: Миретти 12' - 0:1 (цен); Скотт 58' - 1:1; Куанса 82' - 2:1.

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Юношеская Сборная Англии юношеская сборная Италии
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окончен Англия (до 19 лет) 2:1 Италия (до 19 лет)
окончен Словакия (до 19 лет) 1:0 Австрия (до 19 лет)
Идет 45 минута Франция (до 19 лет) 0:1 Израиль (до 19 лет)
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