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Чемпионат Европы (до 19 лет)

Израиль сенсационно обыграл Францию в полуфинале юношеского Евро

28 Июня 2022 • 23:03 Комментировать
Франция (до 19 лет)
1:2
Израиль (до 19 лет)
окончен

На чемпионате Европы до 19 лет случилась сенсация. Главный фаворит турнира сборная Франции вылетела на стадии полуфинала. В решающем матче сыграет команда Израиля, который обыграла «лес блё» со счётом 2:1.

Стоит отметить, что сборная Израиля впервые в своей истории вышла в плей-офф юношеского Евро и сразу сумела добраться до финала. Её соперникам станет Англия, которая ранее переиграла Италию. Эти команды уже встречались на групповой стадии, тогда британцы оказались сильнее 1:0.

Протокол игры  
Франция (до 19 лет) 1:2Израиль (до 19 лет)
  29'Туре Сулейман (0:1)
  57'  Канчепольски Эль Ям (0:2)
(1:2) Виржинюс Алан62'   
28 июня.

 

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Юношеская Сборная Франции Юношеская сборная Израиля
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окончен Англия (до 19 лет) 2:1 Италия (до 19 лет)
окончен Словакия (до 19 лет) 1:0 Австрия (до 19 лет)
окончен Франция (до 19 лет) 1:2 Израиль (до 19 лет)
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Сегодня, 28 Июня
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