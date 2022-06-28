Израиль сенсационно обыграл Францию в полуфинале юношеского Евро

На чемпионате Европы до 19 лет случилась сенсация. Главный фаворит турнира сборная Франции вылетела на стадии полуфинала. В решающем матче сыграет команда Израиля, который обыграла «лес блё» со счётом 2:1.

Стоит отметить, что сборная Израиля впервые в своей истории вышла в плей-офф юношеского Евро и сразу сумела добраться до финала. Её соперникам станет Англия, которая ранее переиграла Италию. Эти команды уже встречались на групповой стадии, тогда британцы оказались сильнее 1:0.