Израиль сенсационно обыграл Францию в полуфинале юношеского Евро

На чемпионате Европы до 19 лет случилась сенсация. Главный фаворит турнира сборная Франции вылетела на стадии полуфинала. В решающем матче сыграет команда Израиля, который обыграла «лес блё» со счётом 2:1.
Стоит отметить, что сборная Израиля впервые в своей истории вышла в плей-офф юношеского Евро и сразу сумела добраться до финала. Её соперникам станет Англия, которая ранее переиграла Италию. Эти команды уже встречались на групповой стадии, тогда британцы оказались сильнее 1:0.
Протокол игры
|29'Туре Сулейман (0:1)
|57' Канчепольски Эль Ям (0:2)
|(1:2) Виржинюс Алан62'
28 июня.