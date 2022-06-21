Франция удержала победу над Румынией и вместе с Италией вышла в полуфинал юношеского Евро

Во вторник на Евро до 19 лет, который проходит в Словакии, определились первые полуфиналисты. Это стало известно после матча сборных Франции и Румынии. «Лес блё» победили со счётом 2:1. Таким образом, после двух туров у французов и итальянцев по шесть очков, а у команд Словакии и Румынии набранных баллов нет. Первые две сборные пробились в полуфинал.
В последнем туре французы и итальянцы определят победителя группы в очном матче, а словаки и румыны поспорят за третью строчку в группе, которая сохранит шансы пробиться на чемпионат мира до 20 лет.
Протокол игры
|12'Чауна Лум (0:1)
|20'Адлен Мартин (0:2)
|(1:2) Коубис Андрей82'
Попа Роберт•Пантя Александру 53' (Радаславеску Эдуард ( 53') •Дануляса Габриэль • 79'Гергей Ботонд•Сырбу Дан 24' 25' (Чучулет Аврелиан ( 25' ) • 55'Коубис Андрей•Панделе Андрей•Илие Рареш•Попеску Николай 53' (Пырвулеску Сергей ( 53') •Андрей Дору 45' 73' (Бодиштяну Штефан ( 73') •Андронаке Лука 53' (Киритой Андреас ( 53')
Запасные: Раду Денис•Сали Энес•Борбей Александру•Танасе Рэзван
Ло-Тутала Тимоти•Зукру Банхие•Дукуре Исмаэль•Туре Сулейман•Варела Джордан•Адлен Мартин 68' (Сиссе Ламин ( 68') •Да Сильва Флоран 86' (Камара Усман II ( 86') •Ба Абдулла 86' (Перейра Брайанн ( 86') •Виржинюс Алан 75' (Бен-Сегир Салим ( 75') •Чауна Лум • 32'Бонни Анж-Йоан 68' (Диуф Энди ( 68' ) 84'
Запасные: Арконте Тайрик•Бондо Варрен•Льенар Янн•Хаджам Жауэн
21 июня.