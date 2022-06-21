Франция удержала победу над Румынией и вместе с Италией вышла в полуфинал юношеского Евро

Во вторник на Евро до 19 лет, который проходит в Словакии, определились первые полуфиналисты. Это стало известно после матча сборных Франции и Румынии. «Лес блё» победили со счётом 2:1. Таким образом, после двух туров у французов и итальянцев по шесть очков, а у команд Словакии и Румынии набранных баллов нет. Первые две сборные пробились в полуфинал.

В последнем туре французы и итальянцы определят победителя группы в очном матче, а словаки и румыны поспорят за третью строчку в группе, которая сохранит шансы пробиться на чемпионат мира до 20 лет.