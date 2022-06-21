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Чемпионат Европы (до 19 лет)

Франция удержала победу над Румынией и вместе с Италией вышла в полуфинал юношеского Евро

21 Июня 2022 • 23:00 Комментировать
Румыния (до 19 лет)
1:2
Франция (до 19 лет)
окончен

Во вторник на Евро до 19 лет, который проходит в Словакии, определились первые полуфиналисты. Это стало известно после матча сборных Франции и Румынии. «Лес блё» победили со счётом 2:1. Таким образом, после двух туров у французов и итальянцев по шесть очков, а у команд Словакии и Румынии набранных баллов нет. Первые две сборные пробились в полуфинал.

В последнем туре французы и итальянцы определят победителя группы в очном матче, а словаки и румыны поспорят за третью строчку в группе, которая сохранит шансы пробиться на чемпионат мира до 20 лет.

Протокол игры  
Румыния (до 19 лет) 1:2Франция (до 19 лет)
  12'Чауна Лум (0:1)
  20'Адлен Мартин (0:2)
(1:2) Коубис Андрей82'   
Попа РобертПантя Александру  53' (Радаславеску Эдуард (  53') Дануляса Габриэль   79'Гергей БотондСырбу Дан   24'  25' (Чучулет Аврелиан (  25'   55') Коубис АндрейПанделе АндрейИлие РарешПопеску Николай  53' (Пырвулеску Сергей (  53') Андрей Дору   45'  73' (Бодиштяну Штефан (  73') Андронаке Лука  53' (Киритой Андреас (  53')
Запасные: Раду ДенисСали ЭнесБорбей АлександруТанасе Рэзван
Ло-Тутала ТимотиЗукру БанхиеДукуре ИсмаэльТуре СулейманВарела ДжорданАдлен Мартин  68' (Сиссе Ламин (  68') Да Сильва Флоран  86' (Камара Усман II (  86') Ба Абдулла  86' (Перейра Брайанн (  86') Виржинюс Алан  75' (Бен-Сегир Салим (  75') Чауна Лум   32'Бонни Анж-Йоан  68' (Диуф Энди (  68'   84')
Запасные: Арконте ТайрикБондо ВарренЛьенар ЯннХаджам Жауэн
21 июня.

 

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окончен Словакия (до 19 лет) 0:1 Италия (до 19 лет)
окончен Румыния (до 19 лет) 1:2 Франция (до 19 лет)
22.06  18:30 Израиль (до 19 лет) ... Австрия (до 19 лет)
22.06  21:00 Англия (до 19 лет) ... Сербия (до 19 лет)
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