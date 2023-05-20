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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бьелса: Месси выиграл чемпионат мира благодаря своему упрямству и терпению

20 Мая 2023 • 20:54 Комментировать

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса оценил вклад нападающего Лионеля Месси в чемпионство сборной Аргентины на ЧМ-2022.

«Месси получил вознаграждение за свое упрямство, терпение и труд. На минувшем чемпионате мира у Аргентины сошлись все три главных фактора: футболисты выживали из себя максимум, Месси был в отличном психологическом состоянии и фанаты, которые по всему мира болели за команду», — цитирует Бьелсу Infobae.

Напомним, на минувшем мундиале в Катаре 35-летний Месси забил семь мячей и сделал три ассиста в семи матчах. Добавим, что аргентинец был признан лучшим футболистом турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Сборная Уругвая Марсело Бьелса
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