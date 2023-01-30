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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сергеев рассказал об эмоциях от пропуска ЧМ-2022

30 Января 2023 • 21:17 Комментировать

Нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев рассказал о своих эмоциях из-за пропуска катарского чемпионата мира российской сборной.

«Понимаю, что нам, футболистам, хотелось бы не смотреть, а участвовать. Но если такой возможности нас лишили, то оставалось быть зрителями. Так или иначе, наблюдали, переживали за отдельные сборные, отдельных игроков», – рассказал форвард национальной команды в интервью«Чемпионату».

Напомним, что с февраля прошлого года весь российский футбол отстранён от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА, из-за чего подопечные Валерия Карпина пропустили стыковые матчи за право поехать на катарский мундиаль. В футболке сборной России Иван Сергеев пока что не дебютировал.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Чемпионат Мира Чм-2022 Иван Сергеев
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