Сергеев рассказал об эмоциях от пропуска ЧМ-2022

Нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев рассказал о своих эмоциях из-за пропуска катарского чемпионата мира российской сборной.

«Понимаю, что нам, футболистам, хотелось бы не смотреть, а участвовать. Но если такой возможности нас лишили, то оставалось быть зрителями. Так или иначе, наблюдали, переживали за отдельные сборные, отдельных игроков», – рассказал форвард национальной команды в интервью«Чемпионату».

Напомним, что с февраля прошлого года весь российский футбол отстранён от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА, из-за чего подопечные Валерия Карпина пропустили стыковые матчи за право поехать на катарский мундиаль. В футболке сборной России Иван Сергеев пока что не дебютировал.