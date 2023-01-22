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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бабурин: «Сейв Эмилиано Мартинеса в финале ЧМ-2022 стал одним из самых великих в истории турнира»

22 Января 2023 • 09:32 Комментировать

Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин ответил на вопрос, заслуженно ли голкипера «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса признали лучшим на чемпионате мира - 2022.

«Думаю, Эмилиано заслужил. Почему? Аргентинец стал чемпионом мира, отбил много пенальти, сотворил сумасшедший сейв на 120‑й минуте финала. Это спасение, наверное, стало одним из самых великих и ключевых в истории турнира», — приводит слова Бабурина «Матч ТВ».

Вратарь считает, что такие моменты навсегда остаются в памяти болельщиков, ведь в Аргентине люди даже делают татуировки с моментом этого сейва.  

На минувшем ЧМ в Катаре Мартинес провел семь матчей, в которых пропустил 8 мячей и три раза сохранил свои ворота «сухими».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Сборная Аргентины Егор Бабурин Эмилиано Мартинес Астон Вилла
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