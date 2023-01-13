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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Реграги: «Сборной Марокко было проще играть с Францией, чем с Испанией и Португалией»

13 Января 2023 • 21:52 Комментировать

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги вспомнил путь своей команды на чемпионате мира в Катаре.

Марокканцы сенсационно добрались до полуфинала, одолев Испанию и Португалию, а в битве за финал уступили Франции. По словам Реграги, французы были не так сильны, как он ожидал: «Честно говоря, мы не думали, что сможем доставить Франции столько неприятностей. В перерыве я даже сказал, что французы – наш слабейший соперник в плей-офф по игре, но сразу подчеркну, что речь шла исключительно о конкретном матче, ведь в целом Франция очень сильна», – рассказал в интервью L’Equipe специалист.

Сборная Марокко заняла четвёртое место на мундиале, проиграв Хорватии в поединке за третье место. Франция уступила Аргентине в финале.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Сборная Франции Сборная Испании Сборная Марокко Валид Реграги
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