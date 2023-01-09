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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Милутинович высказался о провале сборной Катара на ЧМ-2022

09 Января 2023 • 14:32 Комментировать

Известный футбольный специалист Бора Милутинович высказался о результате выступления сборной Катара на домашнем ЧМ-2022.

«Иногда очень сложно преодолеть эту хозяйскую нервозность, которая в итоге и «сожрала» катарцев. Катар — маленькая страна, и ей нужно было сделать множество вещей, чтобы добиться результата на мундиале», — заявил многократный участник мировых первенств, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». Также нынешний работник академии Aspire отметил, что не хочет много говорить о сборной, несмотря на то, что сербу нравится жить в Катаре.

Напомним, что подопечные Феликса Санчеза стали худшими хозяевами в истории чемпионатов мира, вылетев после группового этапа и проиграв все три игры на домашнем турнире.

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Евро-Футбол.Ру,
Бора Милутинович Сборная Катара Чм-2022
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