Милутинович высказался о провале сборной Катара на ЧМ-2022

Известный футбольный специалист Бора Милутинович высказался о результате выступления сборной Катара на домашнем ЧМ-2022.

«Иногда очень сложно преодолеть эту хозяйскую нервозность, которая в итоге и «сожрала» катарцев. Катар — маленькая страна, и ей нужно было сделать множество вещей, чтобы добиться результата на мундиале», — заявил многократный участник мировых первенств, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». Также нынешний работник академии Aspire отметил, что не хочет много говорить о сборной, несмотря на то, что сербу нравится жить в Катаре.

Напомним, что подопечные Феликса Санчеза стали худшими хозяевами в истории чемпионатов мира, вылетев после группового этапа и проиграв все три игры на домашнем турнире.