​Тевес: «Я не писал Месси»

Известный в прошлом аргентинский футболист Карлос Тевес высказался о прошедшем чемпионате мира.

Напомним, что турнир выиграла сборная Аргентины, которая в финальной битве за трофей обыграла Францию в серии послематчевых пенальти после ничьей со счётом 3:3.

«Я не очень внимательно следил за чемпионатом мира, но я видел много матчей сборной Франции, потому что мне нравилась эта команда. Я не писал Лионелю Месси, поскольку его телефон и так разрывался. Очень счастлив, что мои дети праздновали его голы», - слова Тевеса приводит портал Goal со ссылкой на Radio Mitre.

Карлос Тевес завершил карьеру летом прошлого года.