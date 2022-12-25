Кассано - фанатам Марадоны: «Идите к чёрту, весь мир у ног Месси»

Бывший нападающий мадридского «Реала», «Ромы» и сборной Италии Антонио Кассано назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«Ну что, поклонники Марадоны? Что скажете теперь, когда величайший игрок всех времен стал чемпионом мира? Только не начинайте говорить, что Марадона был харизматичнее и ярче. Все это ерунда. Можете идти к черту. Сейчас весь мир у ног величайшего, а он скромно хранит молчание», - заявил Антонио в эфире Radio Deejay.

Напомним, что Месси вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре. В финале «альбиселесте» победили Францию (3:3, 4:2 пен.).