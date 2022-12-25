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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кассано - фанатам Марадоны: «Идите к чёрту, весь мир у ног Месси»

25 Декабря 2022 • 20:14 Комментировать (3)

Бывший нападающий мадридского «Реала», «Ромы» и сборной Италии Антонио Кассано назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«Ну что, поклонники Марадоны? Что скажете теперь, когда величайший игрок всех времен стал чемпионом мира? Только не начинайте говорить, что Марадона был харизматичнее и ярче. Все это ерунда. Можете идти к черту. Сейчас весь мир у ног величайшего, а он скромно хранит молчание», - заявил Антонио в эфире Radio Deejay.

Напомним, что Месси вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре. В финале «альбиселесте» победили Францию (3:3, 4:2 пен.).

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Лионель Месси Сборная Аргентины Антонио Кассано
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Комментарии (3)
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ilinoize
25 Декабря 2022 в 20:34
Кассано, стал личным псом Месси. Алох, смотри по всем фронтам твои места занимают
Sergey999
25 Декабря 2022 в 21:42
Он прочно засел в одном месте) клещами не вытянешь)))
Alex1972
25 Декабря 2022 в 20:28
Нырок в прорубь даром не прошёл... А-ха-ха-ха..
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