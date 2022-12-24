Ребров: «ЧМ-2022 подвёл черту под эпохой Месси»

Бывший страж ворот столичного «Спартака» Артём Ребров поделился мнением об аргентинском нападающем Лионеле Месси. 35-летний форвард в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира в Катаре.

«Этот чемпионат мира подвел черту под его эпохой. Он уже не лучший футболист - есть Холанн, Мбаппе и другие молодые ребята. Но конкретно на этом чемпионате мира Лео был лучшим», - приводит слова Реброва «Спорт-экспресс».

Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 пен.) в финале чемпионата мира. В этом поединке Месси отметился двумя забитыми мячами. По итогам мундиаля Лионеля признали лучшим игроком турнира. На его счету семь забитых мячей и три голевые передачи.