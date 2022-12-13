Журналист: «Сантуш предал Роналду»

Журналист Эду Агирре, у которого приятельские отношения с нападающим Криштиану Роналду, высказался о конфликте игрока с главным тренером сборной Португалии Фернанду Сантушем. Наставник перевел звездного игрока в запас на матчи плей-офф чемпионата мира – 2022, что не понравилось футболисту и его окружению.

«Если бы не КриРо, Сантуша уже давно не было бы в сборной. Это последний чемпионат мира для Роналду, он очень много сделал для национальной команды. Тренер понимает, что неправ, он предал Криштиану», - передает слова журналиста La Sexta.

Португалия покинула мундиаль на стадии ¼ финала, потерпев минимальное поражение от Марокко со счетом 0:1.