Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина
Хорватия Хорватия
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​В Португалии фанаты нашли главного виновного в провале сборной на чемпионате мира

11 Декабря 2022 • 21:19 Комментировать

Сборная Португалии вылетела с чемпионата мира, проиграв Марокко в 1/4 финала со счётом 0:1. На страницах A Bola проходил опрос, в котором болельщикам предложили выбрать главную причину провала команды на мундиале.

Больше всех голосов получил вариант, в котором виноватым в провале сборной является главный тренер команды Фернанду Сантуш (51,9%).

На втором месте идёт вариант «Игроки оказались ниже ожидаемого уровня» (22,3%). Дальше идут варианты «Марокко было лучше» (9,7%) и «Ситуация вокруг Роналду» (9,3%). В судействе причину провала нашли лишь 6,9% опрошенных.

Напомним, что Криштиану Роналду в плей-офф потерял место в основном составе Португалии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Фернанду Сантуш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Декабря
21:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Мбаппе дал понять, что считает Роналду, а не Месси, лучшим игроком всех времён
21:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Уткин признался, что ему жалко сборную Англии
21:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Пеле отреагировал на высказывание Роналду
21:19 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Аленичев считает, что ЧМ-2022 не последний в карьере Месси 1
20:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Котик вместо трофея: Сборная Англии обзавелась пушистым другом 1
20:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Фигу: «Оставить Роналду в запасе - было ошибкой»
20:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Грилиш высказался после вылета сборной Англии с ЧМ-2022
20:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Мяч чемпионата мира можно купить в Дохе за 11 тысяч рублей
20:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-игрок «Спартака» подвёл черту под эпохой Роналду
20:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Тренер Марокко черпает вдохновение у Симеоне
20:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роналдо рассказал, что Гвардиола мог стать главным тренером сборной Бразилии
20:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Аленичев назвал фаворитов полуфинальных пар на ЧМ-2022
20:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бензема обратился к игрокам сборной Франции перед игрой с Марокко 1
19:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Даже Балотелли поддержал Роналду
19:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Стал известен главный арбитр матча Аргентина - Хорватия
Все новости
Рекомендуем