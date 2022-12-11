​В Португалии фанаты нашли главного виновного в провале сборной на чемпионате мира

Сборная Португалии вылетела с чемпионата мира, проиграв Марокко в 1/4 финала со счётом 0:1. На страницах A Bola проходил опрос, в котором болельщикам предложили выбрать главную причину провала команды на мундиале.

Больше всех голосов получил вариант, в котором виноватым в провале сборной является главный тренер команды Фернанду Сантуш (51,9%).

На втором месте идёт вариант «Игроки оказались ниже ожидаемого уровня» (22,3%). Дальше идут варианты «Марокко было лучше» (9,7%) и «Ситуация вокруг Роналду» (9,3%). В судействе причину провала нашли лишь 6,9% опрошенных.

Напомним, что Криштиану Роналду в плей-офф потерял место в основном составе Португалии.