​Инфантино: «Это был лучший групповой этап в истории чемпионатов мира»

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился своими впечатлениями от матчей групповой стадии чемпионата мира – 2022.

«Я видел все игры и очень чётко говорю, что это был лучший групповой этап в истории чемпионатов мира. Этот факт делает оставшиеся игры на турнире ещё более интригующими», - высказался Инфантино, чьи слова приводит на своих страницах A Bola.

На чемпионате мира в Катаре осталось провести восемь матчей. 9 и 10 декабря будут разыграны путёвки в полуфинал мундиаля. Хорватия сыграет против Бразилии, Нидерланды – против Аргентины, Англия – против Франции, а Марокко – против Португалии.