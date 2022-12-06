Пеле отреагировал на победу сборной Бразилии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Легендарный бразильский футболист Пеле отреагировал на победу сборной Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре. В матче первой стадии плей-офф «селесао» удалось переиграть с разгромным счетом 4:1 команду из Южной Кореи.

Напомним, после матча игроки бразильской команды вынесли баннер с изображением Пеле. Находящийся в больнице на восстановлении и лечении бразилец передал свое послание через родственников.

«Смесь облегчения и счастья. Они сделали мой день полным счастья», - приводит слова Пеле Globo Esporte.

Напомним, известный в бывшем футболист был госпитализирован 29 ноября в Сан-Паулу. Позже в Сети появилась информация о том, что организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию, и сейчас ему оказывается паллиативная помощь, предназначенная для облегчения боли последних дней человека. Сам Пеле выступил с заявлением к болельщикам, в котором успокоил фанатов.

«Друзья мои, я хочу, чтобы все были спокойны и позитивны. Я силен, полон надежд, и я следую своему лечению, как обычно. Я хочу поблагодарит всю медицинскую и сестринскую команду за ту помощь, которую я получил», - писал Пеле в своем профиле социальных сетей.

Специалисты клиники имени Эйнштейна, в которой сейчас находится Пеле, также попытались успокоить болельщиков, но давать оптимистичных прогнозов по его состоянию не стали.

«Пеле все еще проходит процедуры, и его состояние здоровья остается стабильным. Он хорошо отреагировал на лечение инфекции. Нет ухудшений в течение последних 24 часов», сообщали врачи о состоянии экс-футболиста.