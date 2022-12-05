​У Сантуша спросили, переезжает ли Роналду в Саудовскую Аравию

В понедельник в прессе появилась информация о том, что уже через четыре недели Криштиану Роналду станет игроком клуба «Аль-Наср». На пресс-конференции вопрос на этот счёт получил главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.

«Я не говорил с Роналду об этом. Мы общались с игроками сегодня, но у меня не было этой информации. Я узнал об этой новости только тогда, когда приехал сюда. Это его решение, его выбор. А здесь мы сосредоточены на чемпионате мира, и об этом мы говорили», - сказал Сантуш журналистам.

Напомним, что недавно Криштиану Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».