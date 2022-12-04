Суарес может завершить карьеру в сборной Уругвая

35-летний центральный нападающий Луис Суарес высказался касательно своего будущего в сборной Уругвая после вылета с чемпионата мира – 2022, проходящего сейчас в Катаре.

«Думаю, пришло время поблагодарить моих партнеров за все, что было. Я сейчас чувствую грусть и разочарование, хоть мне и довелось провести уже четвертый чемпионат мира в своей карьере», - передает слова Mundo Deportivo.

Сборная Уругвая покинула мундиаль, не сумев преодолеть групповую стадию турнира. За национальную команду Суарес провел 132 поединка, в которых записал на свой счет 67 забитых мячей.