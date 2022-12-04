​Кассано: «Провал Бельгии был предсказуем»

Сборная Бельгии провалилась на чемпионате мира, она не смогла выйти из своей группы, в то время как на предыдущем чемпионате мира команда заняла третье место. Бывший итальянский футболист Антонио Кассано заявил, что он не удивлен провалом - по его словам, это было предсказуемо.

- Провал Бельгии был предсказуем, даже когда они были на пике, им чего-то не хватало, пять-шесть лет тому назад. Мне кажется, там появились проблемы в раздевалке, да и Лукаку оказался не в лучшей форме. Теперь надо будет строить команду с нуля, - считает Кассано, слова которого цитирует fcinter1908.it.