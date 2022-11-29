Манчини отметил фактор, негативно влияющий на качество футбола в матчах ЧМ-2022

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о качестве игры на чемпионате мира в Катаре.

Итальянский рулевой, не сумевший вывести свою команду на мундиаль, следит за турниром в качестве стороннего наблюдателя.

«Этот чемпионат мира действительно странный, ведь сборные прибыли в Катар практически без подготовки – и это один из факторов, негативно сказывающихся на качестве игры. Вероятно, из-за этого хороших матчей будет меньше, но, думаю, команды смогут набрать форму уже по ходу турнира. За пять дней подготовки, которые были в распоряжении сборных перед стартом, едва ли возможно что-то наиграть», – сказал в интервью Rai итальянский специалист.