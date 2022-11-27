Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданиюобъяснил большое количество ничейных результатов на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Я не думаю, что это связано с тем, что чемпионат мира проводится зимой. Некоторые команды начинают осторожно играть, то есть, лучше ничейка, чем проиграть. Некоторые не ожидают такого сопротивления от других команд, которые ниже рангом, поэтому 0:0 всегда было, есть и будет», — сказал Булыкин.

Отметим, что на стартовавшем чемпионате мира было зафиксировано пять матчей, в которых команды сыграли вничью 0:0. На прошлом ЧМ, который проходил в России, на групповом этапе вничью 0:0 сыграли только Франция и Дания.