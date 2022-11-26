Ферран Торрес обозначил свою приоритетную позицию на поле

Атакующий полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Ферран Торрес высказался о своей позиции на поле.

«Сейчас я играют на правом фланге атаки. Мне там достаточно комфортно. Но это не означает, что я не могу сыграть слева или в центре. Для меня важно находиться поблизости к штрафной площади соперника. Это главное в моей игре», - передает слова Феррана AS.

Напомним, что в стартовом матче чемпионата мира – 2022 Торрес отметился двумя голами за сборную Испании против команды Коста-Рики. Встреча завершилась разгромной победой подопечных Луиса Энрике со счетом 7:0. Во втором туре «красная фурия» сыграет с Германией.