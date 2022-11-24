Член исполнительного комитета ФИФА полагает, что права на проведение ЧМ в России и Катаре были куплены

Член исполнительного комитета ФИФА Эвелина Кристиллин заявила о том, что голосование о проведении футбольных чемпионатов мира 2018 года в России и 2022 года в Катаре были напрямую связаны с коррупцией.

«В 2010 году было странное двойное голосование по России-2018 и Катару-2022. В этом голосовании принимал участие только исполнительный комитет ФИФА, а не все федерации. Это похоже на сфабрикованное голосование. Кто-то заплатил за это. Все дело было в раздаче конвертов. Никогда больше не будет такой ситуации, при которой чемпионат мира по футболу пройдет в такой стране, как Катар», - призналась Эвелина Кристиллин в беседе с портал Football Italia.

Ранее экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер рассказал о том, что чемпионат мира по футболу должен был пройти в США, однако глава УЕФА Мишель Платини отдал свой голос за Катар по просьбе президента Франции. При этом, как заявил Блаттер, это было связано с тем, что страна-хозяйка чемпионата мира по футболу-2022 купила у Франции истребители на десятки миллионов долларов.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2022 проходит в Катаре. Турнира стартовал 20 ноября, а завершится 18 декабря. Катар впервые в истории принимает чемпионат мира по футболу.

Нынешний Мундиаль – 22-й по счету чемпионат мира по футболу ФИФА. Это также первый чемпионат мировой турнир, который когда-либо проводился в арабском мире, и первый в стране с мусульманским большинством, а также второй чемпионат мира, полностью проводимый в Азии после мирового турнира 2002 года в Республике Корея и Японии.