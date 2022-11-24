Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа А
Эквадор
Сенегал
Нидерланды
Катар
Группа B
США
Иран
Англия
Уэльс
Группа C
Мексика
Польша
Саудовская Аравия
Аргентина
Группа D
Австралия
Тунис
Дания
Франция
Группа E
Япония
Коста-Рика
Германия
Испания
Группа F
Хорватия
Бельгия
Канада
Марокко
Группа G
Камерун
Бразилия
Сербия
Швейцария
Группа H
Португалия
Южная Корея
Уругвай
Гана
Новости Турнирная таблица Расписание Результаты Статистика Стадионы Онлайн-трансляции Прогнозы и ставки Фрибет 1000 рублей Футбольный тест ЧМ-2022
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Член исполнительного комитета ФИФА полагает, что права на проведение ЧМ в России и Катаре были куплены

24 Ноября 2022 • 01:17 Комментировать

Член исполнительного комитета ФИФА Эвелина Кристиллин заявила о том, что голосование о проведении футбольных чемпионатов мира 2018 года в России и 2022 года в Катаре были напрямую связаны с коррупцией.

«В 2010 году было странное двойное голосование по России-2018 и Катару-2022. В этом голосовании принимал участие только исполнительный комитет ФИФА, а не все федерации. Это похоже на сфабрикованное голосование. Кто-то заплатил за это. Все дело было в раздаче конвертов. Никогда больше не будет такой ситуации, при которой чемпионат мира по футболу пройдет в такой стране, как Катар», - призналась Эвелина Кристиллин в беседе с портал Football Italia.

Ранее экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер рассказал о том, что чемпионат мира по футболу должен был пройти в США, однако глава УЕФА Мишель Платини отдал свой голос за Катар по просьбе президента Франции. При этом, как заявил Блаттер, это было связано с тем, что страна-хозяйка чемпионата мира по футболу-2022 купила у Франции истребители на десятки миллионов долларов.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2022 проходит в Катаре. Турнира стартовал 20 ноября, а завершится 18 декабря. Катар впервые в истории принимает чемпионат мира по футболу.

Нынешний Мундиаль – 22-й по счету чемпионат мира по футболу ФИФА. Это также первый чемпионат мировой турнир, который когда-либо проводился в арабском мире, и первый в стране с мусульманским большинством, а также второй чемпионат мира, полностью проводимый в Азии после мирового турнира 2002 года в Республике Корея и Японии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Россия катар чемпионат мира по футболу 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Испания Испания
Коста-Рика Коста-Рика
7
0
1.32 5.40 11.00
Видео
Окончен
Бельгия Бельгия
Канада Канада
1
0
1.32 5.60 10.00
Видео
24.11.22 в 13:00
Швейцария Швейцария
Камерун Камерун
1.89 3.45 4.70
Видео
24.11.22 в 16:00
Уругвай Уругвай
Южная Корея Южная Корея
1.81 3.65 4.90
Видео
24.11.22 в 19:00
Португалия Португалия
Гана Гана
1.57 4.10 6.80
Видео
24.11.22 в 22:00
Бразилия Бразилия
Сербия Сербия
1.49 4.60 7.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Ноября
01:26 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Неймар: «Завтра начинаем»
01:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Член исполнительного комитета ФИФА полагает, что права на проведение ЧМ в России и Катаре были куплены
00:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роналду: «Нет ничего невозможного»
00:15 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Макарчук поделился своими эмоциями от первого матча Месси на ЧМ-2022
00:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Силва: «Неймар после травм и опасений сейчас в лучшей форме»
23 Ноября
23:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Силва: «До трофея пока далеко, но о нём можно мечтать»
23:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Маттеус рассказал, в каком случае Германия вылетит с ЧМ-2022
23:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Форвард Коста-Рики Руис: «В России действительно был замечательный чемпионат мира»
23:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ольмо высказался о победе над Коста-Рикой
22:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Хердман стал первым в истории тренером на мужском и женском чемпионатах мира
22:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Испании установила несколько рекордов в матче с Коста-Рикой
22:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ферран Торрес высказался о победе над Коста-Рикой
22:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Энрике прокомментировал разгром Коста-Рики
22:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Болельщики сборной Японии убрали мусор со стадиона после победы над Германией 1
21:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Якин: «Я убежден, что мы проведём лучший чемпионат мира»
Все новости
Рекомендуем