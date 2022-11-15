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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​«Бавария» делегировала наибольшее число игроков на чемпионат мира

15 Ноября 2022 • 20:04 Комментировать

Все 32 сборные огласили свои итоговые заявки на чемпионат мира по футболу. Специалисты из transfermarkt порадовали любителей футбола инфографикой, показав, какие клубы отправили на мундиаль наибольшее число футболистов.

На первом месте оказалась «Бавария» - сразу 17 представителей мюнхенского клуба выступят за свои сборные в Катаре. По 16 игроков на мундиаль делегировали «Манчестер Сити» и «Барселона».

Четвёртое место занимает «Аль-Садд», который на чемпионате мира представят 15 игроков. Топ-5 замыкает «Манчестер Юнайтед» с 14 своими футболистами на мундиале.

Дальше идут «Реал» (13), «Челси», «Аль-Халаль» (по 12), «Тоттенхэм», «ПСЖ», «Боруссия» Дортмунд, «Ювентус», «Аякс» и «Атлетико» (по 11).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Челси Аякс Ювентус Бавария Атлетико Мадрид Барселона Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд ПСЖ Аль-Садд Аль-Хилаль
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