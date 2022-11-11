​«Мечта сбылась»: Симонса впервые вызвали в сборную Нидерландов, и сразу – на чемпионат мира

Атакующий полузащитник ПСВ Хави Симонс отреагировал на попадание в заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира.

Любопытно, что 19-летний Симонс ранее в главную команду своей страны не вызывался.

«Словами не описать то, что я сейчас чувствую. Моя мечта сбылась», - написал Симонс в социальных сетях.

В сезоне 2022/2023 Хави Симонс провёл за «ПСЖ» 21 матч. На счету полузащитника 10 голов и 4 голевых паса.

Отметим, что Хави Симонс прошёл академии «Барселоны» и «ПСЖ».

Добавим, что чемпионат мира в Катаре стартует в воскресенье, 20 ноября. Сборная Нидерландов выступит в одной группе с национальными командами Катара, Эквадора и Сенегала.