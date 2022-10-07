Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о первом номере в сборной России.

«Кафанову хотелось посмотреть на сборах, в каком состоянии находится каждый вратарь. Я считаю, что просто посмотрите, что два состава играло с Киргизией. Мне кажется, что игроки должны привыкать к первому номеру в сборной. Поэтому, Кафанов определился с вратарём в сборной России. Есть такая беда, что хотелось бы проверить Сафонова на более высоком уровне. Но, так как нас отсоединили, мы не можем проверить себя в Лиге чемпионов, Лиге Европы, и сборную не допускают… Обычно там вратарь себя проявляет и доказывает полностью», — сказал Чанов.

Напомним, 24 сентября, сборная России в Бишкеке провела товарищеский матч против Киргизии (2:1). На эту встречу были заявлены четыре голкипера: Михаил Кержаков («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо») и Иван Ломаев («Крылья Советов»). Но весь матч отыграл вратарь «Краснодара».