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Чемпионат мира по футболу 2022

Чанов заявил, что в сборной России определились с основным вратарём эксклюзив

07 Октября 2022 • 13:00 Комментировать

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о первом номере в сборной России.

«Кафанову хотелось посмотреть на сборах, в каком состоянии находится каждый вратарь. Я считаю, что просто посмотрите, что два состава играло с Киргизией. Мне кажется, что игроки должны привыкать к первому номеру в сборной. Поэтому, Кафанов определился с вратарём в сборной России. Есть такая беда, что хотелось бы проверить Сафонова на более высоком уровне. Но, так как нас отсоединили, мы не можем проверить себя в Лиге чемпионов, Лиге Европы, и сборную не допускают… Обычно там вратарь себя проявляет и доказывает полностью», — сказал Чанов.

Напомним, 24 сентября, сборная России в Бишкеке провела товарищеский матч против Киргизии (2:1). На эту встречу были заявлены четыре голкипера: Михаил Кержаков («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо») и Иван Ломаев («Крылья Советов»). Но весь матч отыграл вратарь «Краснодара».


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Евро-Футбол.Ру,
Михаил Кержаков Антон Шунин Вячеслав Чанов Иван Ломаев Матвей Сафонов
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