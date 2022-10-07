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Чемпионат мира по футболу 2022

Певец Робби Уильямс уверен, что Англия выйдет в полуфинал ЧМ-2022

07 Октября 2022 • 03:34 Комментировать (1)

Известный певец Робби Уильямс обязательно будет болеть за сборную Англии в предстоящем чемпионате мира в Катаре. В прошлом году англичане дошли до финала чемпионата Европы, проиграв там лишь в серии пенальти итальянской сборной, и Уильямс ожидает схожего выступления и в Катаре.

- Саутгейт должен остаться. С ним команда добилась своих наилучших результатов в последние годы. Это очевидно. Я уверен, что в Катаре команда доберется до полуфинала. Абсолютно. А может, даже и до финала, - цитирует Уильямса talkSPORT.

Сборная Англии лишь один раз становилась чемпионом мира, это было в 1966 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Робби Уильямс
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Комментарии (1)
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solaoreste
07 Октября 2022 в 03:39
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