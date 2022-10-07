Певец Робби Уильямс уверен, что Англия выйдет в полуфинал ЧМ-2022

Известный певец Робби Уильямс обязательно будет болеть за сборную Англии в предстоящем чемпионате мира в Катаре. В прошлом году англичане дошли до финала чемпионата Европы, проиграв там лишь в серии пенальти итальянской сборной, и Уильямс ожидает схожего выступления и в Катаре.

- Саутгейт должен остаться. С ним команда добилась своих наилучших результатов в последние годы. Это очевидно. Я уверен, что в Катаре команда доберется до полуфинала. Абсолютно. А может, даже и до финала, - цитирует Уильямса talkSPORT.

Сборная Англии лишь один раз становилась чемпионом мира, это было в 1966 году.