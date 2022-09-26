​Карпин высказался насчёт возможной смены футбольного гражданства Захаряном

Ходят слухи, что ФИФА может сделать исключение для Арсена Захаряна, и полузащитник, уже заигранный за сборную России, получил футбольное гражданство Армении. Это может помочь футболисту перебраться в «Челси» - лондонский клуб проявлял интерес к Захаряну летом.

Комментарий на этот счёт дал главный тренер российской национальной сборной Валерий Карпин.

«Общался ли я с Захаряном на эту тему? Нет. Могу ли я включиться в переговоры? Если нужно будет для чего-то, то посмотрим», - сказал Карпин.

«Какой бы талантливый не был футболист, если он не хочет играть за сборную, вы считаете, его нужно уговаривать? Если человек в раздумьях, пускай он думает. Представьте, что я завтра уговариваю футболиста, а послезавтра его не вызываю. Что тогда? Что он скажет или подумает? Мне это зачем?» - сказал Карпин. Видео с его интервью было опубликовано на канале «Вышли» в YouTube.