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Чемпионат мира по футболу 2022

Сенников: «Киргизам мы не может проиграть, это будет неправильно» эксклюзив

 
21 Сентября 2022 • 14:14 Комментировать
Кыргызстан
...
РОССИЯ
24.09 17:00

Экс-игрок сборной России Дмитрий Сенников высказался о предстоящем товарищеском матче с Киргизией, отстранении нашей сборной от Евро-2024 и перспективах Валерия Карпина.

- Отстранение сборной России от чемпионата Европы 2024 года все ожидали. И, тем не менее, как бы вы это событие охарактеризовали?

- Никто не знает, что будет в 2024 году, но сейчас мы не можем участвовать в больших турнирах. Теперь стало известно, что мы не поедем на Евро. Мне грустно за ребят, у кого сейчас пик карьеры. Два года пропустить, играть без мотивации поехать на чемпионат мира и Европы это сложно.

- Как футболисты сборной могут сохранить мотивацию в этой ситуации?

- Вызов в сборную – это в любом случае оценка твоего мастерства. Это шаг вперед. В перспективе все равно надо вызывать ребят, чтобы понимать, кто на данный момент лучше. Поэтому нужно продолжат работать, играть во внутреннем первенстве и ждать вызова в сборную.

- Карпин не вызвал ни одного футболиста, выступающего за границей. Как к этому относитесь?

- Он объяснил это тем, что сложно добираться. Плюс он не стал отвлекать ребят от своих национальных чемпионатов. На матч с Киргизией нет большого смысла их вызывать. Потом, если они захотят, на следующий сбор приедут. Тут ведь важен диалог с ребятами.

- А как относитесь к тому, что больше трети сборной сейчас – это новички?

- Резерв всегда нужно просматривать, давать надежду, чтобы у игрока было желание прогрессировать. Это правильное решение.

- Что думаете по поводу матча с Киргизией?

- В любом случае это практика. Не знаю, в каком состоянии находится сборной Киргизии, все-таки мы не часто играем с азиатскими командами. У них там свое первенство. Интересно будет посмотреть на них, ведь азиатский футбол отличается от европейского. Это тоже для нас будет интересная практика.

- Результат в таком матче будет иметь значение?

- Конечно. Киргизам мы не можем проигрывать. Это будет неправильно.

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- Как относитесь к поведению боснийцев, которые то ли согласятся сыграть, то ли откажутся?

- Они же изначально согласились. До матча еще много времени. Я не вижу никаких проблем, чтобы сыграть. Возможно, они выйдут не тем составом, каким бы нам хотелось, но, думаю, встреча состоится.

- Может, в нынешних условиях будет проще играть с клубами, а не со сборными?

- С клубами не то. Все-таки сборные – это интернациональное противостояние. Но в следующем году я не исключаю, что могут быть такие матчи.

- Каким вы вообще видите будущее сборной России?

- Да все так же будет. Какие изменения могут быть?

- Карпин может уйти. У него ведь заканчивается контракт.

- А куда он уйдет? С таким графиком – вряд ли. Думаю, Карпина он устраивает. Возможно, будут финансовые изменения. Но на данный момент я не вижу причин, почему Карпин не должен переподписать контракт.

Елена Григорьевская

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Валерий Карпин Сборная России Дмитрий Сенников евро-2024
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