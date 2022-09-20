​Соболев высказался об отстранении России от Евро-2024

Сборная России не будет участвовать в жеребьёвке отбора на чемпионат Европы 2024 года, то есть из-за санкций команда пропустит ещё один крупный турнир. Комментарий на этот счёт дал форвард российской команды Александр Соболев.

«Нас не будет на Евро? Что поделать, будем готовиться к товарищеским матчам. Мотивация есть, потому что мы защищаем честь страны. Новость об отстранении ожидаема», - сказал Соболев журналистам.

Напомним, что жеребьёвка отборочного цикла Евро-2024 пройдёт в Германии 9 октября.

Сборная России в настоящий момент готовится к товарищескому матчу против команды Кыргызстана. Игра пройдёт 24 сентября.