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​Вратарь сборной Боснии: «Никто из игроков в Россию не поедет, это точно»

 
15 Сентября 2022 • 16:09 Комментировать

Товарищеский матч сборных России и Боснии и Герцеговины, который должен пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября, находится под угрозой срыва. На боснийскую футбольную федерацию оказывается серьёзное давление из-за решения сыграть с Россией, не говоря уже о недовольстве игроков.

Комментарий на этот счёт дал вратарь сборной Боснии и Герцеговины Ибрагим Шехич.

«Никто из игроков, которых вызовут, в Россию не поедет, это точно. Даже если кто-то захочет, уверяю вас, клубы не отпустят их. Клубы не обязаны отпускать игроков на товарищеские игры, тем более УЕФА и ФИФА не гарантируют безопасность в России», - сказал Шехич Avaz.

Шехич отметил, что он недоумевает по поводу решения сыграть с Россией перед решающим матчем Лиги наций против Черногории.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Боснии И Герцеговины Ибрагим Шехич
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