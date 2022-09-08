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Чемпионат мира по футболу 2022

Капитан сборной Киргизии рассказал, как относится к бану России в футболе

 
08 Сентября 2022 • 07:24 Комментировать

Защитник красноярского «Енисея» Валерий Кичин, который является капитаном национальной команды Киргизии, высказался о международном бане сборной России.

«Негативно отнесся к отстранению России. Футбол должен быть вне политики. Игроки ни в чем не виноваты - за что их отстранять? Не понимаю, почему так сделали», - передает слова игрока «РБ Спорт».

В среду, 7 сентября, было объявлено о договоренности РФС со сборной Киргизии о проведении товарищеского поединка. Встреча состоится 24 сентября в Бишкеке. На ноябрь у сборной России запланирован спарринг с Ираном. Также ведутся переговоры со сборной Боснии и Герцеговины.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная киргизии Валерий Кичин
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