Наставник сборной Уэльса дал понять, что возможный контракт Бэйла с «Кардиффом» может помочь ему сыграть на ЧМ-2022

Будущее валлийского нападающего Гарета Бэйла неясно, он хочет сыграть на чемпионате мира в Катаре, но из-за особенностей этого турнира игрокам нужна осенняя игровая практика, в то время как контракты заключаются летом.

В обычных условиях Бэйл мог бы сыграть за сборную летом и потом объявить об уходе - так в 2006 году поступил Зинедин Зидан. Но сейчас валлийцу нужен краткосрочный контракт, и наставник валлийской сборной Роб Пэйдж поддерживает намерение Бэйла поиграть несколько месяцев в Уэльсе.

- В этом есть смысл, потому что это желание самого Гарета. В «Кардиффе» ему будет комфортно и легко. Но сейчас для нас важнее сфокусироваться на игре 5 июня, потом поговорим об остальном, - цитирует Пэйджа derbyderbyderby.it.