Чили требует дисквалифицировать сборную Эквадора с чемпионата мира, чтобы занять её место

Федерация футбола Чили подала протест ФИФА и просит дисквалифицировать команду Эквадора с чемпионата мира. Её место должна занять как раз сборная Чили.

По мнению чилийцев, за сборную Эквадора выступал игрок, который не имел на то право. Речь про защитника Байрона Кастильо. По мнению чилийцев, он выступал по поддельным документам. В ФИФА предоставлены документы, что Байрон Хавьер Кастильо Сегура родился в колумбийском городе Тумако 25-го июля 1995-го года. В свою очередь Байрон Давид Кастильо Сегура, который якобы появился на свет в Эквадоре 10-го ноября 1998-го года, на самом деле не существует. Таким образом, защитник замешан в подделке документов и не имел права играть за сборную. Как сообщает Marca, чилийцы уже предоставили все документы в ФИФА.

Кастильо принял участие в восьми матчах в отборе к чемпионату мира. Если во всех этих поединках эквадорцам будет засчитано техническое поражение, то сборная Чили займёт четвёртую строчку, которая даст право сыграть на чемпионате мира в Катаре.