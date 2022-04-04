Настоящая группа смерти на чемпионате мира: Квартет, с болельщиками команд которого полиции будет справиться особенно тяжело

Итак, 1 апреля завершилась совсем не шуточная жеребьёвка, в результате которой сборные распределились по группам. Были совпадения и пересечения с прошлыми мундиалями. Были ровные группы, были квартеты с абсолютно предсказуемыми исходами. Но сразу же в глаза бросается группа B. Англия, США, Иран, Украина / Шотландия / Уэльс. Представим, что на турнир пробилась не Украина, а кто-то из пары Шотландия –Уэльс. Тогда мы получаем группу, вплоть состоящую из ожесточённых противостояний, что не на руку полиции, которой нужно будет справиться с бешеными болельщиками.

США – Иран

Самая громкая (с политической точки зрения) вывеска данной группы. Все мы знаем, насколько не любят эти страны друг друга по всем известным причинам. Если вы думаете, что эти сборные ни разу не пересекались на крупных турнирах, то ошибаетесь, ведь США и Иран играли в одной группе на ЧМ-98 с Германией и Югославией. Всем было понятно, что две конфликтующие державы будут выяснять отношения между собой, не претендуя на выход из группы. Непримиримые соперники встретились во втором туре, проиграв свои матчи в первом.

Перед игрой, кстати, футболисты сборной США первыми подошли к иранцам, пожав им руки, на что персы в ответ подарили букеты из белых роз. Игра получилась действительно захватывающей, ведь счёт изменился два раза после 80-й минуты. Иран одержал победу – 2:1, после чего начались массовые гулянья по всей азиатской стране:

«Люди танцевали на улицах Тегерана, открыто распивали алкоголь, женщины поснимали платки. Стражи революции ничего не делали, поскольку тоже пили вместе со всеми. В тот день они были, прежде всего, футбольные фанаты, а потом уже Стражи. Иранские власти были напуганы масштабами происходящего».

Наступил мирный перерыв в сложных взаимоотношениях, после чего в 2002 году всё началось снова. Предстоящая в ноябре игра будет уже не "добродушной сходкой", а настоящей бойней, в которой может произойти вообще что угодно. На улицах может быть не очень спокойно, ведь иранцев будет очень много из-за близости к Катару, а уроженцы США исторически посещают ЧМ в большом количестве. Полиции можно только посочувствовать.

Англия – Иран

Отношения между этими странами сейчас тоже не из лучших. Великобритания идёт в ногу с США и поддерживает их решения. Надолго останавливаться здесь не будем, ведь ситуация похожа на приведённую выше. Только вот Англия и Иран ещё ни разу не пересекались на крупных турнирах.

Конечно, если Иран сумеет отобрать очки у грозной Англии, то "англоговорящее притеснение" можно считать выигранным. А такими темпами выход из группы находится не за горами.

Англия – Шотландия

Если между собой встретятся Англия и Шотландия, то это будет очередная бомба. Родоначальники футбола играли друг с другом 115 раз. Англия выиграла 48 раз, а Шотландия – 41. Кстати, вот уже 6 лет команды не могут выявить победителя, сыграв два раза подряд вничью. Основная цель существования шотландского футбола – выиграть у Англии. Они готовы для этого на всё. Вы только представьте, первая игра между этими командами прошла в 1872 году!

А теперь представьте фанатов из Великобритании в Катаре, где такое не очень-то и любят, если говорить мягко. Будут задержания, драки, огонь. Всё это будет гарантировано катарской полиции. Неизвестно, как сработают люди этой профессии, но в дни таких игр на страже порядка должны быть только лучшие из лучших.

Шотландские болельщики мечтают напомнить разгромы времён конца XIX века. Были и 3:0, и даже 7:2!

Англия – Уэльс

Это противостояние не является таким классическим, как предыдущее, но имеет не меньший исторический подтекст. Да, Уэльс не был столь грозной силой, как Шотландия в XIX и XX веках, ведь за 103 игры Англия выиграла 68 раз, а одна из побед была со счётом 9:1! Не нравится эта удручающая статистика болельщикам Уэльса (всего 14 побед), поэтому они каждую встречу устраивают яркое шоу.

Ожидали такое шоу и на Евро 2016 года, но собравшаяся в Лансе полиция ещё до появления фанатов всё нейтрализовала. Собственно, немного успокоились валлийские болельщики, приняв тот факт, что Уэльс не выигрывает в противостоянии с 1984 года!

Правда, катарцам расслабляться точно не стоит, ведь концентрация опасности в группе B зашкаливает.

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Алексей ФАТКАДЫНОВ