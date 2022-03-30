Экс-президент «Спартака» выразил большие сомнения в том, что Россия обыграла бы поляков

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с журналистами выразил сомнения в том, что российская сборная сумела бы обыграть поляков.

Червиченко сказал «Спорт-Экспрессу», что нужно быть реалистами и принимать тот факт, что российская сборная не сильнее Польши или Швеции. Функционер отметил, что его удивляет, что некоторые эксперты считают, что наша команда сумела бы легко обыграть поляков.

Напомним, что сборная Польши в финальном стыковом матче обыграла шведов со счётом 2:0 и вышла на чемпионат мира в Катаре.