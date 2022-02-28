Колосков – о санкциях против сборной России: «Нынешнее руководство ФИФА – это не Йозеф Блаттер»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков критически высказался о нынешнем руководстве Международной федерации футбола (ФИФА). В частности, Колоскова не устраивает президент ФИФА Джанни Инфантино, который не проявляет должной твёрдости характера и следованию регламента, как это делал его предшественник Йозеф Блаттер.

Напомним, что ФИФА обязал сборную России играть без национальной символики – без флага и гимна. Также команда должна называться сборной РФС, и ей запрещено проводить домашние матчи на территории России.

«Хорошо знаю нынешнее руководство ФИФА. Это не Йозеф Блаттер, который после присоединения Крыма отказал в просьбе лишить Россию чемпионата мира. У Инфантино, судя по всему, такого стержня нет: он пошел на поводу у давления, которое сейчас оказывается на Россию», – приводит слова Вячеслава Колоскова «РИА Новости».