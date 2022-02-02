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​Канделаки вспомнила, как приглашала Карпина работать на «Матч ТВ»

02 Февраля 2022 • 17:49 Комментировать

Валерий Карпин в среду празднует свой 53-й день рождения. По этому случаю публикацию в своём телеграм-канале сделала Тина Канделаки, являющаяся заместителем генерального продюсера «Газпром-медиа». Канделаки вспомнила, как шесть лет назад познакомилась с Карпиным, когда приглашала его работать на «Матч ТВ». Тогда Тину вдохновил пример англичанина Гари Линекера, работавшего на ТВ в своей стране.

Канделаки напомнила, что Карпин в своё время был руководителем комментаторов «Матч ТВ». Тина вспомнила о проявленных в те времена качествах нынешним рулевым сборной России.

«Тогда я и поразилась его скрупулезности в работе. Невероятная пунктуальность, подготовленность, ответственное отношение к делу и максимальная самоотдача», - вспомнила Канделаки.

По словам Канделаки, Карпин имеет уникальное сочетание темперамента и желания менять всё вокруг к лучшему.

В конце публикации Канделаки поздравила Карпина с днём рождения.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Тина Канделаки Матч ТВ
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