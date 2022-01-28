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«Сага продолжается»: Глава польского футбольного союза заявил, что переговоры с Шевченко не прекращались

28 Января 2022 • 00:30 Комментировать

В четверг появилась информация, что украинский специалист Андрей Шевченко не возглавит сборную Польшу. На родине тренера сообщалось о неудачных переговорах с руководством «Дженоа» по поводу разрыва контракта, который до сих пор действует.

Впрочем, эти слухи опроверг глава польского футбольного союза Цезарий Кулеша. В интервью для Sport.pl он подтвердил, что разговоры о возможном сотрудничестве с Шевченко продолжаются. Напомним, что о назначении нового наставника для национальной команды поляки намерены объявить до 31 января.

В конце марте сборной, которую недавно покинул португалец Паулу Соуза, предстоит встретиться с Россией в рамках плей-офф раунда отбора на чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Сборная Польши Цезарий Кулеша
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