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Чемпионат мира по футболу 2022

​Зеленский в новогоднем обращении вспомнил о поражении Украины со счётом 0:4 на Евро

01 Января 2022 • 14:30 Комментировать

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе новогоднего обращения к гражданам своей страны вспомнил о чемпионате Европы по футболу, проходившем в июне-июле 2021 года. Зеленский с гордостью отметил, что сборная Украины вошла в топ-8 лучших команд турнира, добравшись до стадии четвертьфинала. Затронул президент Украины и поражение сборной от Англии со счётом 0:4.

«Проиграли Англии только потому, что не хотели испортить отношения со стратегическим партнёром», - пошутил Зеленский, обращаясь к украинцам.

Напомним, что сборная Украины проиграла англичанам без больших шансов – за 90 минут «жёлто-синие» нанесли только два удара в створ.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Владимир Зеленский
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