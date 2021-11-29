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Чемпионат мира по футболу 2022

​Объявлены претенденты на приз имени Пушкаша за лучший гол в 2021 году

29 Ноября 2021 • 18:27 Комментировать (2)

На официальном сайте ФИФА был опубликован список претендентов на приз имени Ференца Пушкаша за лучший гол 2021 года. Список состоит из 11 футболистов и футболисток. В него вошли:

Луис Диас (гол за сборную Колумбии в ворота Бразилии);

Готье Хайн (гол за «Осер» в ворота «Ньора»);

Эрик Ламела (гол за «Тоттенхэм» в ворота «Арсенала»);

Валентино Лазаро (гол за гладбахскую «Боруссию» в ворота «Байера»);

Рияд Марез (гол за сборную Алжира в ворота Зимбабве);

Сандра Овусу-Анс (гол в женском чемпионате Ганы);

Вангелис Павлидис (гол за «Виллем II» в ворота «Фортуны»);

Даниэла Санчес (гол в женском чемпионате Мексики);

Патрик Шик (гол за сборную Чехии в ворота Шотландии);

Мехди Тареми (гол за «Порту» в ворота «Челси»);

Кэролайн Вейр (гол за женскую команду «Манчестер Сити» в ворота «Манчестер Юнайтед»).

Победителя выберет жюри, куда входят легенды ФИФА, а также болельщики.

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Эрик Ламела Рияд Марез Мехди Тареми Патрик Шик Валентино Лазаро
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
29 Ноября 2021 в 18:37
Где карлик, гады???
A-LeXX
29 Ноября 2021 в 19:10
У тебя в штанах
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