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Чемпионат мира по футболу 2022

Наставник сборной Польши Соуза: «Новый тренер россиян построил более сильную команду»

26 Ноября 2021 • 22:35 Комментировать

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза дал оценку жеребьёвке плей-офф отбора ЧМ-2022.

- На этой стадии у всех команд есть шансы пробиться в Катар. Наша четверка очень сбалансирована как технически, так и физически. Надеюсь, что наши лидеры подойдут к плей-офф в лучшей форме. Многое зависит от матчей в чемпионатах и еврокубках.

У нас есть лучший футболист в мире. Он всегда делает разницу, и я уверен, что всё будет как обычно и в предстоящем матче. Роберт Левандовски - особенный игрок.

Россия сменила тренера, который построил более сильную команду. Там хорошие футболисты, но и у нас такие же. У нас есть время лучше изучить соперника и принять оптимальные решения, - заявил Соуза в эфире Polsat Sport.

Матч Россия - Польша состоится 24 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Сборная Польши Паулу Соуза
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