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⚽ 19:00 Жеребьёвка стыковых матчей ЧМ22
Чемпионат мира по футболу 2022

Кавазашвили: «Пройдём Польшу и вынесем шведов или чехов»

26 Ноября 2021 • 20:11 Комментировать (5)

Экс-игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили поздравил всех с удачной для сборной России жеребьевкой стыковых матчей ЧМ-2022. Бывший игрок доволен, что подопечным Валерия Карпина в соперники не выпали итальянцы или португальцы.

- Пройдем Польшу и вынесем шведов или чехов. До марта времени достаточно, чтобы подготовиться, - такой оптимистичный прогноз дал Кавазашвили РИА Новости.

При этом он считает, что выход в финальную часть турнира с таким качеством игроков будет удачей, поэтому возможное поражение не должно сказаться на судьбе Валерия Карпина в сборной России.

Напомним, что первым соперником сборной России стала команда Польши.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Анзор Кавазашвили
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
26 Ноября 2021 в 20:49
Носом в зад ты их вынесешь , удивительно тупой человек..
Ne gustа
26 Ноября 2021 в 21:22
Айненей,ему только в тотализаторе играть. Уже бы бомжевал
Misha_diablo_football
26 Ноября 2021 в 20:32
по ходу он немного злоупотребил...
Snk6565
26 Ноября 2021 в 20:24
Основная проблема рашкинфутбола в этих деменционных дедах, которые им руководят и командуют...жаль, что не осталось никого с 17- го года...эти бы показали...идиЁты
Lokomotiv38
26 Ноября 2021 в 20:15
Анзорка смотри свою рваклю не порви
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