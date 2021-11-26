Кавазашвили: «Пройдём Польшу и вынесем шведов или чехов»

Экс-игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили поздравил всех с удачной для сборной России жеребьевкой стыковых матчей ЧМ-2022. Бывший игрок доволен, что подопечным Валерия Карпина в соперники не выпали итальянцы или португальцы.

- Пройдем Польшу и вынесем шведов или чехов. До марта времени достаточно, чтобы подготовиться, - такой оптимистичный прогноз дал Кавазашвили РИА Новости.

При этом он считает, что выход в финальную часть турнира с таким качеством игроков будет удачей, поэтому возможное поражение не должно сказаться на судьбе Валерия Карпина в сборной России.

Напомним, что первым соперником сборной России стала команда Польши.