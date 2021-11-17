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Чемпионат мира по футболу 2022

Петраков стал полноценным главным тренером сборной Украины, избавившись от приставки исполняющего обязанности официально

17 Ноября 2021 • 23:08 Комментировать

Сумев в конечном итоге пробиться в плей-офф раунд отбора на чемпионат мира, наставник сборной Украины Александр Петраков заслужил новый контракт с местной ассоциацией футбола. До этого момента он практически два месяца работал в качестве исполняющего обязанности главного тренера национальной команды.

Сегодня же УАФ объявила, что Петраков избавился от этой приставки и стал полноценным рулевым «сине-желтых». Соглашение подписано до конца 2022 года с опцией продления еще на полтора года. Таким образом, специалист может остаться на своей должности даже в случае непопадания на мундиаль.

Напомним, что именно Петраков возглавлял молодежную сборную Украины U-20, которая в 2019 году стала триумфатором чемпионата мира, проходившего на полях Польши.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Александр Петраков
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