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Хомуха: Карпин не стал бы просто так заявлять о возможном уходе из сборной эксклюзив

16 Ноября 2021 • 11:53 Комментировать (3)

Футбольный эксперт Дмитрий Хомуха в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу заявления главного тренера сборной России  Валерия Карпина о возможном уходе из национальной команды.

- Вчера Валерий Карпин заявил, что подумает о том, стоит ли ему продолжить работу в сборной России. Как отнеслись к такому заявление?

- Карпин – взрослый человек. Просто так он не будет делать подобные заявления. Он взял какое-то время, чтобы определиться и принять для себя решение. Контракт с РФС у него заканчивается, сыграли матч с Хорватией, и, как я понимаю, он волен принять любое решение. Автоматически контракт продлевается в случае желания Карпина его продлить. А не то, что это обязательное условие. Поэтому он и думает.

- Вы бы поняли Карпина, если бы он ушел из сборной, или это было бы странное решение?

- Чужая душа – потемки. Здесь никто не вправе давать оценки. Карпин взрослый человек и сам принимает решения. Мы же не знаем всей глубины, почему у него закрались какие-то сомнения. А строить догадки неправильно.

- Карпин заявил, что футболисты в сборной испытывают страх. Кто-то боится громких имен соперников, кто-то журналистов, кто-то болельщиков. Что об этом думаете?

- Не знаю. По матчу с хорватами мне не показались, что мы испугались соперника. Просто хорваты играли очень качественно. Если бы погодные условия были бы лучше – проблем у нас было бы еще больше. Дело тут не в психологии. Соперник заставил нас так играть.

- Психолог сборной не нужен? Карпин считает, что нет.

- У нас один-два узкопрофильных специалиста на всю страну, которые бы качественно работали в командах и обладают необходимой компетенцией. Простой психолог в этой ситуации не поможет. Он не имеет отношения к спортивной психологии. Это абсолютно разные планеты. Есть спортивные психологи в индивидуальных видах спорта, которые действительно могут воздействовать на спортсменов, а вот спортивных психологов командных видов спорта у нас большой дефицит.     

- Карпина задело то, что в матче с Хорватией игроки не выполнили того, что тренировали на сборах. Какое ваше мнение на этот счет?

- Это соперник заставил нас так играть. Мы можем строить любые планы на игру. Но все зависит от уровня соперника. Не просто же так наши футболисты получили установку на игру, вышли и стали делать все по-другому.

- Получается тогда, мы в стыковых матчах будем не конкурентными, если все зависит от соперников?

- А вы считаете по-другому? Посмотрите, как мы последние пять лет выступаем в еврокубках. Почему на уровне сборной России должно быть по-другому?

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- Стало известно, что нам в стыках может достаться Италия, которая тоже заняла вчера второе место в группе. Что об этом думаете?

- Не сказал бы, что мы ничего не можем противопоставить Италии. Северная Ирландия это показала. Другое дело, что когда итальянцы будут играть стадию плей-офф на вылет, имея колоссальный международный опыт и победу на чемпионате Европы, это будет очень грозный соперник.

- Верите, что мы пробьемся на чемпионат мира?

- Нужно прикладывать максимум усилий, что не всегда у нас получается. Наши ребята не могут выворачивать себя наизнанку, в отличие от зарубежных игроков, которые бьются за место в составе. Конкуренция не позволяет им расслабляться. У нас все по-другому. Отсюда такие результаты. Это наша черта характера. У нас есть ребята в этой сборной, которые играют на максимуме весь матч. Не все, конечно. Вот когда одиннадцать человек это будут это делать, тогда мы как Северная Ирландия сможем что-то противопоставить сопернику. А пока ситуация такова, что та среда, в которой они находятся, не заставляет их выкладываться на сто процентов на регулярной основе.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Дмитрий Хомуха
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
16 Ноября 2021 в 12:09
Поэтому наши и не играют в зарубежных клубах
Потому что там надо пахать и пахать. И интенсивность игр там совсем другая.
HG2017
16 Ноября 2021 в 12:39
Ещё булыкин говорил б этом лет много назад.
Don sangre
16 Ноября 2021 в 12:50
По моему он сказал это после Евро - 2012
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16.11  22:45 Голландия ... Норвегия 1.31 5.8 9.8
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