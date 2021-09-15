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​Малиновский сделал заявление по поводу информации о его конфликте с тренером сборной Украины

15 Сентября 2021 • 13:59 Комментировать

Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский посредством странички в «Инстаграме» сделал заявление по поводу информации о его конфликте с тренером сборной Украины Александром Петраковым.

Напомним, что во время сентябрьского сбора Петраков говорил, что Малиновский не подходит под его систему игры, и что он извинился перед игроком за невключение его в состав.

Малиновский отметил, что у него не может быть никаких обид на тренера, ведь он как профессионал уважает тренерские решения и не ставит свои интересы выше командных. В то же время Руслан не понимает, почему Петраков говорил о его ситуации не с ним, а с остальными футболистами.

«Естественно, эта информация дошла и до меня. Я могу понять его позицию, но не понимаю, почему это нужно обсуждать с игроками, но не со мной», - написал Малиновский.

По словам футболиста, он не просил никаких извинений, а комментарии тренера  об этих самых извинениях поставили его в неловкую ситуацию.

Что касается отъезда Малиновского из расположения сборной Украины, то никакого демарша не было. Футболист получил разрешение от тренера.

«Я спросил, могу ли я уехать. На что получил ответ: «Хочешь - езжай». Это не было демаршем. Я спросил разрешения и поблагодарил тренера, что он мне разрешил», - объяснил Руслан.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Руслан Малиновский Александр Петраков
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